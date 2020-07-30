В местах для купания в Кекаве, возможно, размножаются сине-зеленые водоросли

Проверяя зоны отдыха у воды, специалисты самоуправления Кекавского края визуально констатировали в Даугаве — у мест отдыха в Зиедонисе и Даугмале — ярко-зеленые водоросли, напоминающие вредные для здоровья человека сине-зеленые водоросли, свидетельствует информация на сайте самоуправления.

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Чтобы определить вид обнаруженных водорослей и качество воды, образцы воды были отправлены в лабораторию, однако самоуправление уже сейчас не советует купаться в воде, где массово размножились водоросли.

Самоуправление советует жителям перед купанием оценивать качество воды, обращая внимание на ее цвет, поскольку во время "цветения" сине-зеленых водорослей на воде появляется сине-зелено-серая пленка.