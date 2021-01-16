В Межапарке открыта освещенная трасса для дистанционных лыж
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В парке культуры и отдыха "Межапарк" открыта освещенная трасса для любителей бега на дистанционных лыжах. Протяженность трассы — 3,5 км, сообщает пресс-служба Рижской думы.

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Карта трассы — здесь.

Чтобы катание на лыжах было максимально качественным и приятным, руководство Rīgas meži просит прогуливающимся по Межапарку не ходить по сделанной лыжне и не позволять это делать своим четвероногим друзьям.

В парке также работает бюро проката беговых лыж. Время работы — ежедневно с 11 до 20 часов. Дополнительная информация — здесь.

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