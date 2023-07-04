В международном рейтинге у ЛУ лучший в Латвии показатель трудоустройства выпускников

Из трех крупнейших научных университетов Латвии Латвийский университет (ЛУ) имеет самый высокий показатель трудоустройства выпускников в международном рейтинге QS World University Rankings 2024.

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В рейтинге вузы оцениваются по девяти критериям — академическая репутация, репутация у работодателей, цитируемость, пропорция студентов и академического персонала, доля иностранных студентов и преподавателей, трудоустройство выпускников, международная исследовательская сеть, а в этом году добавлен новый критерий — вклад университета в устойчивое развитие.

Самые лучшие результаты латвийские университеты показали по доле иностранных студентов — все три университета набрали более 50 пунктов. Доля иностранных студентов в ЛУ оценена в 53 пункта, в Рижском техническом университете (РТУ) — в 59,9 балла, а в Рижском университете им. Страдиня (RSU) — в 86,4 балла.

Наибольшее количество пунктов по критерию "международная исследовательская сеть" получил ЛУ — 21,5 пункта. РТУ по этому показателю набрал 1,4 пункта, RSU — один пункт.

Университеты Латвии достаточно низко оцениваются по цитируемости — RSU получил 1,8 пункта, РТУ — 2,9 пункта, ЛУ — 6,1 пункта.

Академическая репутация самая высокая у ЛУ — 12,5 пункта, далее следуют РТУ — 11,4 и RSU — 6,7 пункта.

По пропорции студентов и академического персонала лучшую оценку получил РТУ — 19,7 пункта. RSU оценен на 14,4 пункта, ЛУ — на 5,1 пункта.

По критерию "репутация университета у работодателей" РТУ получил 28,2 пункта, ЛУ — 17,8, RSU — 14,1 пункта.

По критерию устойчивости РТУ получил 15,2 пункта, ЛУ — 13,7 пункта, RSU — 4,1 пункта.

По всем критериям в рейтинге QS World University Rankings лучшую оценку среди латвийских вузов получил РТУ, заняв 751-760-е место. ЛУ занимает 801-850-е место, РСУ — 901-950-е место.

Лучшие результаты из всех университетов Балтии показали Тартусский университет, который занял 358-е место, и Вильнюсский университет — 473-е место.

В рейтинге лидируют Массачусетский технологический институт, Кембриджский университет и Оксфордский университет, а всего оценивались 1500 вузов в 104 странах.