В международный рейтинг лучших университетов попали три латвийских вуза

В международный университетский рейтинг "The Times Higher Education World University Rankings 2021" попали три латвийских высших учебных заведения - Рижский технический университет (РТУ), Латвийский университет (ЛУ) и Латвийский сельскохозяйственный университет (ЛСУ).

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Самую высокую позицию из латвийских вузов занял ЛУ, который попал в группу университетов с 601-го по 800-е место, а РТУ и ЛСУ попали в группу вузов "1001+".

Первое место в рейтинге занял Оксфордский университет в Великобритании, затем следуют Стэнфордский университет и Гарвардский университет в США.

Как сообщили агентству LETA в ЛУ, вуз по результатам рейтинга занимает второе место в странах Балтии после Тартуского университета. Представители университета подчеркивают, что ЛУ улучшил свои результаты в четырех из пяти категорий оценки.

Наивысший результат — 504-е место — ЛУ получил в категории научной деятельности. У университета также высокие показатели в категории международного сотрудничества — 561-е место, и в категории сотрудничества с индустрией — 564-е место.

В свою очередь, представитель РТУ Гундега Прейса сообщила агентству LETA, что РТУ занял 284-е место в мире по сотрудничеству вуза с индустрией. РТУ уже несколько лет входит в список 300 лучших университетов мира по этому критерию, причем с каждым годом эта оценка растет, — подчеркивает Прейса.

Она подчеркнула, что в рейтинг входят лучшие университеты мира, работа которых оценивается по пяти показателям — сотрудничество с индустрией, учеба, интернационализация, а также научная деятельность и цитируемость.

Прейса добавила, что по сравнению с прошлым годом показатели РТУ выросли по четырем из пяти критериев оценки — сотрудничество с индустрией, учеба, интернационализация и исследования.

Стоит отметить, что латвийские политики хотят реформировать систему образования. В числе планируемых изменений — разделить вузы на те, которые занимаются наукой, и те, где готовят кадры, сообщает Латвийское радио 4. По словам главы парламентской комиссии по вопросам образования Арвилса Ашераденса, цель изменений — сделать систему высшего образования более стройной, понятной и более конкурентоспособной.

"Если мы смотрим, например, на качество научной работы, то видим, что латвийские вузы в международных рейтингах где-то в районе 900-го — 1000-го места, в то время как эстонские уже в группе лучших 300, а литовские — в районе 500. То есть в два раза лучше наших, а Тартуский университет вообще для нас недостижим. Что касается подготовки рабочей силы, то предприниматели криком кричат, что им приходится тратить большие деньги, чтобы подготовить выпускников к реальной работе", — описывает Ашераденс проблемы, которые, как ожидается, предложение Министерства образования и науки (МОН) должно решить.

Замдиректора департамента по высшему образованию, науке и инновациям МОН Даце Янсоне в интервью "Открытому вопросу" отметила, что в соседних странах консолидация вузов произошла еще десять лет назад, что во многих государствах идут аналогичные процессы и что попытки реформировать систему высшего образования начались еще несколько лет назад.

В свою очередь, проректор по научной работе Даугавпилсского университета Арвид Баршевский отметил, что для достойных результатов нужно и соответствующее финансирование. А его нет.

"Мы же знаем, что бюджет Тартуского университета сопоставим с бюджетом всего высшего образования Латвии. Если маленькая Эстония это может себе позволить, значит, это просто вопрос политических решений. Поэтому вряд ли эти советы или другие реформы будут достаточно эффективными, пока политики не поймут, что высшее образование нужно финансировать", — уверен Баршевский.