В микрорайонах Риги продолжится выездная вакцинация
Foto: EPA/Scanpix/LETA

В среду, 3 ноября, в нескольких микрорайонах Риги можно сделать прививку от Covid-19 в специальных вакцинационных автобусах, сообщили агентству LETA в Рижской думе.

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С 7 до 10 часов можно будет пройти вакцинацию в Золитуде, на бульваре Анниньмуйжас возле магазина Lidl и в Ильгюциемсе возле культурного центра "Ильгюциемс".

С 11.00 до 15.00 вакцинационный автобус будет находиться в Плявниеки, на ул. Лубанас, 113А, рядом с магазином Lidl, в Даугавгриве, на улице Парадес, 8 и возле театра Dailes.

В свою очередь с 16 до 20 можно будет пройти вакцинацию в Пурвциемсе, на ул. Деглава, 67 возле магазина Maxima, в Плявниеки, на ул. Деглава, 160 возле магазина Lidl и на Тейке, на площади Земитану.

Выездная вакцинация проводится по принципу живой очереди, и предварительная запись не требуется, но необходимо иметь при себе удостоверяющий личность документ. Будут доступны вакцины Pfizer /BioNTech и Johnson&Johnson.

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LETA

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