В минувшие сутки — 481 новый случай Covid-19; скончались 9 человек
Foto: LETA

В субботу было проведено 6 083 теста: позитивными оказался 481. Среди тех, у кого инфицирование было подтверждено вчера — 305 человек не были вакцинированы или не завершили курс вакцинации, а 176 были привиты.

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Получена информация о 9 летальных исходах. Умер один человек в возрасте 50-59 лет и один в человек в возрасте 60-69 лет. Пятеро скончавшихся относились к возрастной группе от 70 до 79 лет, двое — к возрастной группе — от 80 до 89 лет. Среди скончавшихся шестеро не были привиты, трое были вакцинированы.

Удельный вес позитивных результатов: 7,9%.

14-дневный кумулятивный показатель на 100 тысяч жителей: 503,4 случая.

За время пандемии в Латвии инфицировались Covid-19 261 944 человека.

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