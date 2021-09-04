В минувшие сутки больше всего случаев Covid-19 — в Риге, Елгаве и Даугавпилсе. Чаще болеют дети и подростки 10-19 лет
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Всего за прошедшие сутки подтверждены 360 новых случаев Covid-19. Больше всего инфицированных в возрастной группе от 10-19 лет — 89 случаев, что можно объяснить масштабным тестированием в школах.

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Среди случаев, обнаруженных в минувшие сутки, на возрастные группы от 30 до 39 лет и от 40 до 49 лет приходятся 58 заболевших. На возрастную группы от 20 до 29 лет — 48 инфицированных. В группах людей более солидного возраста заболеваемость ниже.

Больше всего новых случаев — 101 за сутки — обнаружено в Риге. В Елгаве констатировано за сутки 30 случаев заболевания, в Даугавпилсе — 20, в Валмиерском крае — 19, в Смилтенском крае — 17, в Баускском крае — 13, в Айзкрауклском и Мадонском краях — по 12, в Сигулдском крае — 10, в Огрском крае и Вентспилсе — по 10 инфицированных.

Число заболевших за две последних недели: в Риге — 968 человек, в Даугавпилсе — 145, в Елгаве и Валмиерском крае — по 114, в Талсинском крае — 111, в Гулбенском крае — 104, в Смилетенской — 102, в Айкрауклском крае — 96, в Ропажском крае — 95, в Екабпилсском крае — 85, в Мадонском крае — 82, в Вентспилсе — 80 жителей.

В Латвии не осталось ни одного самоуправления, в которых бы не было инфицированных Covid-19.

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LETA

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LETA

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