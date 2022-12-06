В Минздраве не исключают распространения нового опасного штамма Covid-19

Министерство здравоохранения не исключает распространения в предстоящий осенне-зимний сезон нового штамма вируса Covid-19, который может представлять серьезную угрозу для общества, говорится в подготовленном министерством докладе, который был поддержан правительством во вторник.

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Данные Минздрава показывают, что в сентябре этого года в Латвии снижение заболеваемости Covid-19 наблюдалось во всех регионах. При этом в странах Европейского союза и Европейской экономической зоны средние показатели свидетельствовали о распространении заболеваемости Covid-19 в течение сентября.

Семидневный кумулятивный показатель распространения заболеваемости на 100 000 жителей Латвии в 40-ю неделю этого года составил 368,3, а неделей ранее — 441,4. Самый высокий недельный кумулятивный показатель на 100 000 жителей наблюдается в Латгальском регионе, за которым следуют Видземский и Рижский.

С 37-й недели 2022 года в Латвии наблюдался рост заболеваемости Covid-19, что было связано с началом нового учебного года. На 40-й неделе наибольшее количество пациентов составляли взрослые в возрастных группах от 50 до 59 лет и от 60 до 69 лет.

По данным Минздрава, число больных, инфицированных вирусом SARS-CoV-2, с начала осени в больницах постепенно увеличивалось, достигнув на начало октября текущего года более 400 пациентов в сутки.

По состоянию на конец сентября достигнут охват вакцинацией 69,1% всего населения, что очень близко к желаемому показателю охвата населения вакцинацией — 70%, констатировали в Минздраве. 71,9% получили одну дозу вакцины, а 28,7% населения ревакцинировались.

Данные на 10 октября свидетельствуют, что 45,4% всех жителей в возрастной группе 65+ получили бустерную вакцину. Среди пожилых людей охват вакцинацией на конец сентября 2022 года достиг 81,1%.

Министерство здравоохранения отмечает, что в Латвии распространяется омикрон-штамм Covid-19 в основном типа BA.5, поэтому можно прогнозировать, что существующие циркулирующие штаммы вируса SARS-Cov-2 могут создать ситуацию, типичную для сезонной эпидемии и, таким образом, не требуют серьезных медико-санитарных мер по обеспечению безопасности.

В то же время, осознавая возможные риски увеличения распространения вируса SARS-CoV-2 и тенденции изменения вируса, Минздрав не исключает распространения нового штамма, который может представлять серьезную угрозу для здоровья населения в предстоящий осенне-зимний сезон.

Кроме того, Министерство здравоохранения призывает учитывать, что в Латвии продолжают распространяться и другие респираторные вирусы, в том числе сезонный грипп. В связи с этим в настоящее время проводится мониторинг респираторных вирусов.

По оценке Минздрава, ситуация пока не представляет угрозы для здоровья населения и не требует реализации специальных мер безопасности.