В морозы ночные приюты в Риге работают круглосуточно

С наступлением холодов и понижением температуры до ниже минус десяти градусов ночные приюты в Риге работают круглосуточно, а также обеспечивают клиентов питанием. Дневной центр работает также в выходные и праздничные дни.

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В минувшие сутки в приютах находились 677 человек. Количество мест во всех ночных приютах может быть увеличено до 800 мест.

Рижское самоуправление призывает жителей проявлять отзывчивость и не проходить мимо человека, оказавшегося в беспомощном положении, а также пожертвовать теплые вещи оставшимся без крова горожанам.

Жителей Риги призывают пожертвовать теплую одежду, обувь, теплые носки, одеяла в хорошем состоянии. Вещи можно сдать в Рижский приют на улице Маскавас 208 и улице Католю 57.

Всего в Риге действует семь ночных приютов, софинансируемых Рижской думой.