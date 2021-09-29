В начале октября ожидается более теплая и ветреная погода

По прогнозам синоптиков, в начале октября в Западную Европу придет обширный циклон, вдоль его восточного края более теплый воздух поступит и в Латвию, а ветер усилится.

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В последний день сентября и первый день октября Латвию с запада пересечет атмосферный фронт с небольшим дождем. Температура воздуха не изменится.

В конце этой и в начале следующей недели температура воздуха может подняться до +14...+19 градусов, а ночью и утром на востоке страны она, вероятно, опустится чуть ниже +5 градусов.

Усилится южный, юго-восточный ветер, его скорость порывами составит 13-18 метров в секунду. Часто будет светить солнце, а с 4 октября вырастет вероятность дождя.