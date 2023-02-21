В начале января охват вакцинацией от Covid-19 достигал почти 70%

На начало января уровень охвата базовой вакцинацией от Covid-19 в Латвии составлял 69,2% общей численности населения. Это очень близко к желаемому охвату 70% и среднему показателю по ЕС и ЕЭЗ - 73%, говорится в информационном отчете Минздрава, рассмотренном правительством во вторник.

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Данные Национальной службы здравоохранения на 5 января показывают, что 72% жителей Латвии получили хотя бы одну дозу вакцины, а 42,1%, завершивших базовую вакцинацию, получили первую бустерную вакцину. В возрастной группе старше 65 лет первую бустерную вакцину получили 46,3% населения.

За последние шесть месяцев 84 636 человек, или 4,5%, получили хотя бы одну дозу вакцины, не считая первой, то есть получили бустерную вакцину или завершили базовую вакцинацию. В том числе 43 136 человек, или 11%, относились к возрастной группе старше 65 лет. Только 3,4% лиц, получивших бустерную вакцинацию, сделали вторую бустерную прививку.

В отчете отмечается, что в Латвии широко распространяется не только вирус SARS-CoV-2, но и другие возбудители острых инфекций верхних дыхательных путей — грипп, респираторно-синцитиальный вирус и др.

Результаты мониторинга сточных вод показывают, что в настоящее время в Латвии распространены различные штаммы SARS-Cov-2, в том числе мутации XBB. Например, распространенность ХВВ (BA.2.75) в настоящее время составляет от 1,7% в Тукумсе до 99,1% в Резекне.

По прогнозам Центра профилактики и контроля заболеваний, роста заболеваемости из-за распространения штамма ХВВ в ближайшие четыре недели не ожидается, затем заболеваемость может увеличиться, но не превысит уровня августа-сентября 2022 года.

В целом со второй половины октября наблюдается постепенное сокращение числа зарегистрированных случаев коронавируса, что отчасти связано с уменьшением количества тестов. В странах ЕС/ЕЭЗ наблюдаются аналогичные тенденции.

Данные эпидемиологического мониторинга показывают, что первичная вакцинация снижает риск среднетяжелого или тяжелого течения заболевания в 3,8 раза, а ревакцинация — в 4,3 раза по сравнению с непривитыми людьми. Риск летальных исходов от Covid-19 в 4,5 раза ниже у тех, кто прошел первичную вакцинацию, и в 7,9 раза ниже у тех, кто получил бустерную вакцину.