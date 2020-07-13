В небе над Латвией пролетает яркая комета

До конца июля на протяжении всей ночи в небе будет видна комета NEOWISE. Она будет находиться в созвездии Большой Медведицы. С полуночи до четырех утра ее будет видно невооруженным глазом, сообщает Латвийское астрономическое общество. Правда, нужно учитывать, что ночью в июле нередко появляются серебристые облака, и из-за них комету может быть не видно.

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Комету NEOWISE (C/2020 F3) открыл 27 марта космический телескоп, исследующий находящиеся вблизи от Земли объекты в инфракрасном диапазоне (Near-Earth Object Wide-field Infrared Survey Explorer, сокращенно NEOWISE). Этот телескоп находится на орбите с 2009 года. Он обнаружил 21 комету и 34 000 астероидов, 135 из которых классифицируются как близкие к Земле объекты.

Кометы состоят изо льда с небольшой примесью металлов и силикатов (в основом в форме пыли). Когда комета приближается к Солнцу, лед начинает таять и испаряться, а вокруг ядра кометы образуется облако газа и пыли, из которых формируется хвост кометы. Одна из самых известных комет — комета Галея — обходит вокруг солнца за 75 лет. Последний раз ее видели в 1986 году. Яркие кометы появляются каждые 15-20 лет. В Латвии яркую комету последние разы наблюдали в 1996 и 1997 годах, когда на недолгое время были видны кометы Хьякутаке и Хейла-Боппа. На южном полушарии в 2007 году была видна очень яркая комета Макнота.

Диаметр ядра кометы NEOWISE — около пяти километров, что определяет ее в первый десяток самых крупных известных комет. 3 июня она благополучно выдержала приближение к Солнцу, к которому подошла на расстояние всего в 43 миллиона километров (Земля находится на расстоянии 150 миллионов километров). Когда к Солнцу приближаются кометы меньшего размера, они рассыпаются на куски и перестают существовать. Ближе всего к Земле комета будет находиться 23 июля — от нас ее будет отделять всего 103 миллиона километров. Орбита этой кометы параболическая, и в следующий раз она вернется к Солнцу более чем через 6 800 лет.

Традиционно Международное астрономическое общество называет кометы в честь открывателей. Например, комета Галея названа в честь английского астронома и математика Эдмунда Галея (1656-1742), потому что в 1705 году он примерно высчитал орбиту кометы и предсказал ее возвращение примерно в 1758 году. Последнее время кометы открывают в основном телескопы и космические аппараты, поэтому они получают их имена.



