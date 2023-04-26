В небе над Ригой пройдет крупнейшее шоу дронов

В четверг, 27 апреля, в рамках конференции стартапов и технологий TechChill в 21.30 в небе над стоянкой Europark возле Hanzas Perons можно будет наблюдать красочное шоу дронов, сообщают организаторы мероприятия.

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200 беспилотников поднимутся на высоту 100 метров и будут видны и с более дальнего расстояния. Это будет первым шоу дронов в Латвии такого масштаба. Дизайном и программированием шоу занималось хорошо известное в этой сфере латвийским предприятием Basemotion. Правда, чтобы мероприятие состоялось, необходимы хорошие погодные условия, без осадков.

"Для праздника подходит салют, который в этот раз будет создан с использованием новейших технологий. Кроме того, нам удастся порадовать не только посетителей мероприятия, но и рижан", - заявила руководительница TechChill Анния Межгайле.

Истоки латвийской компании Basemotion уходят в 2017 год. Тогда компания занималась дизайном шоу беспилотников, анимацией и программированием, которые будут далее переданы организаторам мероприятия, реализующим шоу в сотрудничестве с предприятиями по производству дронов. Шоу беспилотников в рамках конференции TechChill будет реализовано в сотрудничестве с компаниями Light A Sky (Литва) и Astranate (Польша).

Basemotion занимался дизайном и программированием шоу дронов для таких брендов и мероприятий как Super Bowl, Grammy Awards, Pepsi, Avatar, Boeing, Porsche, F1 и многих других событий большого и малого масштаба в сферах развлечений, спорта, технологий и искусства.

В этом году конференция TechChill состоится уже в 11-й раз и пройдет с 26 по 28 апреля на Фантадроме Hanas Perons. 26 апреля конференция стартует с программой бесплатных мероприятий и мастер-классов, которая будет доступна каждому желающему

Бесприбыльная организация TechChill представляет собой инициативу представителей латвийских стартапов. Ее цель заключается в том, чтобы способствовать развитию экосистемы технологий и стартапов, международному признанию и привлечению инвестиций.