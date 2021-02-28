В некоторых отделениях Latvijas pasts вместо четырех касс теперь работает одна

В связи с введением в Латвии ограничений по распространению Covid-19, в отдельных компактных отделениях Latvijas pasts на данный момент вместо четырех касс может работать только одна, агентству LETA сообщил председатель правления ГАО Latvijas pasts Марцис Вилцанс.

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По его словам, в целом по всей Латвии с февраля было закрыто 155 касс.

"Latvijas pasts оказался в своеобразной ситуации. С одной стороны, мы оказываем услуги, с другой — часть почтовых услуг путем торговли. На данный момент в стране введено одно регулирование для тех, кто оказывает услуги - необходимо обеспечить 15 квадратных метров на одного человека, а второе - для торговцев, которые должны обеспечить 25 квадратных метров, что несмотря на сложившуюся неоднозначную ситуацию, обеспечивает и Latvijas pasts. Сотрудники полиции, которые посещают почтовые отделения, придерживаются именно второй версии соблюдения нормы площади на одного человека", - говорит Вилцанс.

Представители почты призывают правительство применить другое регулирование, наподобие того, что применяется к аптекам - обслуживать столько клиентов, сколько касс в зале. "Кассы самообслуживания в магазинах же работают, хотя расстояние между ними меньше, чем в почтовом отделении. Однако, пока к Latvijas pasts относится то же регулирование, что и к торговцам", - говорит председатель правления Latvijas pasts.

На данный момент встать в очередь на почте можно, используя мобильное приложение или систему номерков. Обе системы синхронизированы. Однако, ситуации, когда человек оформил номерок через приложение, пришел на почту и проходит мимо остальных, зачастую приводит к конфликтам и недовольству. Поэтому в некоторых отделениях, где работает только одна касса, предприятие было вынуждено отключить возможность взять номерок удаленно. Особая ситуация сложилась и в тех почтовых отделениях, которые находятся в торговых центрах, где действуют совсем иные ограничения, чтобы вообще попасть внутрь. "Конечно, если у входа нужно ждать корзинку, чтобы вообще попасть в почтовое отделение, оформление номерка удаленно теряет всякий смысл", - говорит Вилцанс.

По его словам, нет единого универсального алгоритма, который можно было успешно использовать во всех почтовых отделениях, поэтому делается все возможное, чтобы каждое отделение максимально подстроить под новые условия. "Наши работники помогают регулировать выдачу номерков и понять, когда пришла очередь клиента получить услугу, помогают быстрее получить посылку, сами выполняют многие формальности и ввод данных, чтобы клиент как можно быстрее мог покинуть помещение. Где есть возможность, посылки выдаем во дворе или через служебный вход и даже через окна, чтобы те, кто пришел только "получить посылку", могли это сделать быстрее", - делится Вилцанс. Также посылки можно отправлять и получать в пакоматах.