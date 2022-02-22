В нескольких больницах достигнута максимальная загрузка коек для пациентов с Covid-19

По данным Министерства здравоохранения, максимальная загрузка коек для пациентов с Covid-19 достигнута в нескольких латвийских больницах.

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За неделю количество перепрофилированных коек для пациентов с Covid-19 увеличилось на 2% - с 1203 до 1230. Больные Covid-19 дополнительно лечатся в отделениях других профилей, а также в специализированных стационарах.

В целом загруженность коек для больных Covid-19 в настоящее время составляет 78%, а коек интенсивной терапии - 69%. Однако в нескольких больницах - "Ģintermuiža", Клинической университетской больнице им. Паула Страдиньша, Елгавской больнице, Рижском центре психиатрии и наркологии - койки для пациентов с Covid-19 загружены более чем на 100%.

Более 90% коек для пациентов с Covid-19 занято в Талсинском филиале Северокурземской региональной больницы, в Лудзенском медицинском центре и в Детской клинической университетской больнице.

Загруженность коек интенсивной терапии в больнице Страдиньша и Елгавской больнице достигает 107% и 100%.

Больных с побочным диагнозом Covid-19 госпитализируют в ковидные отделения, в отделения терапии, хирургии, длительного ухода, педиатрии, психиатрии и других профилей.

Самая высокая заполняемость коек пациентами с Covid-19 по регионам наблюдается в Земгальском и Рижском регионах.