В нескольких больницах заняты все койки интенсивной терапии для "тяжелых" пациентов с Covid-19

Министр здравоохранения Даниэль Павлютс (АР!) проинформировал правительство о том, что в ряде больниц уже заняты все койки интенсивной терапии, предусмотренные для "ковидных" пациентов в тяжелом состоянии.

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По словам Павлютса, за минувшие дни стремительно возросла нагрузка койки интенсивной терапии для лечения Covid-19 . По данным Министерства здравоохранения, заняты 86% таких коек.

"Часть коек интенсивной терапии предназначена для лечения Covid-19, и во многих больницах они все полностью заняты. Это означает, что новые пациенты с тяжелой формой Covid-19 могут лечиться в отделениях интенсивной терапии только за счет обычных коек интенсивной терапии", — пояснил политик.

Министр здравоохранения подчеркнул, что это сокращает количество коек интенсивной терапии, предусмотренных для других пациентов — пострадавших в несчастных случаях, с политравмами, с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Информация Минздрава свидетельствует о том, что все койки интенсивной терапии для пациентов Covid-19 заняты в Балвской, Тукумской, Екабпилсской, Северно-Курземской региональной больнице в Вентспилсе. Также переполнено отделение в Рижской Восточной клинической университетской больнице.

Одновременно в Балвской, Тукумской и Баусской больницах полностью заняты также и койки, предусмотренные для пациентов с Covid-19 средней тяжести.

В течение последней недели продолжало расти, достигнув рекордного показателя, количество вызовов Службы неотложной медицинской помощи к "ковидным" пациентам и количество госпитализаций.

Постепенно растет и число медработников, инфицированных Covid-19 или же признанных контактных лицами, находящихся на самоизоляции. Сейчас в 40 стационарах страны и их филиалах 308 работников инфицированы Covid-19.

В минувшие сутки были госпитализированы 166 "ковидных" пациента, выписаны из больниц 110. Число пациентов, проходящих лечение в больницах, возросло с 1114 до 1134, свидетельствует информация Национальной службы здоровья.

166 госпитализаций — это третий показатель количества суточных госпитализаций. Самый высокий показатель был зафиксирован 14 января, когда стало известно, что в предыдущие сутки в больницы доставили 179 пациентов.

Сейчас среди больных Covid-19, проходящих лечение в стационарах, у 1000 пациентов состояние средней тяжести, у 134 — тяжелое.