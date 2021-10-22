В нескольких микрорайонах Риги можно будет сделать прививку от Covid-19 в специализированных автобусах

Сегодня в нескольких микрорайонах Риги можно будет сделать прививку от Covid-19 в специальных автобусах для вакцинации, сообщили агентству LЕТА в Рижской Думе.

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Выездная вакцинация проводится по принципу живой очереди, и предварительная запись не требуется, но необходимо иметь при себе действующий документ, удостоверяющий личность. Будут доступны вакцины Pfizer/BioNTech и Johnson&Johnson.

Каждый выездной пункт вакцинации может обслужить от 75 до 100 человек с учетом того, что каждому человеку все равно приходится ждать 15 минут после прививки в помещении, поскольку наблюдается реакция на вакцину. Пожилые люди будут иметь приоритет.

Автобус для вакцинации будет доступен с 7.00 до 10.00 на улице Хоспиталю, 1, с 16.00 до 20.00 у магазина Depo на шоссе Рига-Сигулда, 6. С 11.00 до 15.00 сделать прививку можно будет у магазина Lidl на улице Эйзенштейна, 81 и у торгового центра Elkor на Бривибас гатве, 201.

Также автобус будет находиться с 16.00 до 20.00 около центра отдыха Lido на ул. Краста, 76, и с 11.00 до 15.00 у магазина Maxima на ул. Сахарова, 20а.