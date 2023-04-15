В Ночь музеев можно будет посетить Рижский замок

В Ночь музеев, которая состоится в середине мая, резиденция президента — Рижский замок распахнет свои двери для посетителей, сообщила агентству LETA специалист по коммуникациям медиа-центра Канцелярии президента Элина Креса.

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В Ночь музеев, с 15.00 и до полуночи, посетители смогут пройтись по всем представительским залам Рижского замка: Гербовому залу, Белому залу, Залу аккредитации послов и Залу торжеств. Также можно будет увидеть парадный вестибюль, лестницу, Зеленый зал и Голубое фойе, Рижскую комнату, комнату Доротеи и кабинет первого президента Латвии Яниса Чаксте.

Гости Рижского замка также смогут осмотреть Зал подарков, где размещены дипломатические подарки, врученные президентам государства, и все высшие государственные награды Латвии. Различные музыкальные представления обогатят атмосферу ночи музеев в Рижском дворце.

Темой Ночи музеев станет "Созидание". В Рижском замке эта тема будет отражена в рассказах выдающихся личностей, чья деятельность связана с этим зданием

и с институтом Президента государства.

Рижский замок — уникальный культурно-исторический объект в масштабах Балтии. На протяжении веков он был символом власти и вот уже более ста лет — также символом государственности.

Президенты Латвийского государства как до оккупации Латвии, так и после восстановления национальной независимости работали в Рижском дворце, и каждый из них сыграл важную роль в становлении Латвийского государства, подчеркивает Креса.