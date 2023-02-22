В ночь на четверг в части Латвии будет сильнейший мороз за всю зиму

В среду вечером и в ночь на четверг температура воздуха в Латвии резко понизится, местами на востоке она достигнет -20..-25 градусов, прогнозируют синоптики.

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Ожидается, что это станет самым сильным морозом текущей календарной зимы. Самый слабый мороз этой ночью будет в Курземе — -4..-9 градусов.

В четверг постепенно увеличится облачность, существенные осадки не ожидаются. Будет дуть слабый и умеренный южный ветер.

После обеда температура воздуха повысится до +1..-2 градусов, на востоке страны — до -2..-5 градусов.

В Риге в ночь на четверг будет небольшая облачность, днем облаков станет больше, осадки не ожидаются. Температура воздуха ночью опустится до -7 градусов, в Рижском районе до -13 градусов. Днем температура воздуха будет держаться около нуля.