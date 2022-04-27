В ночь на четверг в Латвии ожидаются заморозки

В ночь на четверг температура воздуха в Латвии опустится до -1..-6 градусов. Только на побережье в Видземе не будет холоднее 0..+3 градусов, прогнозируют синоптики.

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Ночь ожидается преимущественно ясной, день — частично облачным, без значительных осадков.

Будет дуть слабый ветер, днем также умеренный западный, юго-западный ветер. Максимальная температура воздуха в четверг после обеда составит +6..+11 градусов.

В Риге в четверг после ясной ночи небо затянет облаками, но осадки не ожидаются. Будет дуть слабый ветер. Температура воздуха на рассвете будет от +3 у побережья до -5 в пригородах, после обеда воздух прогреется до +10 градусов.