В ночь на пятницу ожидается сильный ветер и дождь

В ночь с четверга на пятницу в Латвии ожидается южный, юго-западный ветер, порывами до 14-18 метров в секунду, на западном побережье Курземе и на побережье Северного Видземе — порывами до 22 метров в секунду, прогнозируют синоптики.

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Будет дождливо, больше всего осадков выпадет в Курземе и Видземе.

Дождь продолжится в течение дня, максимальная скорость южного ветра снизится до 9-14 метров в секунду при порывах.

Температура воздуха ночью и днем ​​составит +3..+7 градусов, на востоке страны — 0..+3 градуса.

В Риге в пятницу как ночью, так и днем ​​ожидается дождь, будет дуть порывистый южный ветер, его скорость при ночных порывах достигнет 17 метров в секунду. Температура воздуха будет колебаться в районе +5 градусов.