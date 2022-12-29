В ночь на пятницу температура воздуха в Латвии повысится до +7 градусов

В ночь с четверга на пятницу воздух в Латвии прогреется до +3..+7 градусов, на востоке страны температура воздух сохранится на отметке в +1..+2 градуса, прогнозируют синоптики.

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В последний рабочий день года температура воздуха существенно не изменится.

И ночью, и днем будет идти дождь, небо преимущественно будет затянуто облаками. Будет дуть умеренный южный, юго-западный ветер. В Курземе могут быть порывы до 12-17 метров в секунду.

В Риге в пятницу будут периодически идти дожди, ветер — умеренный южный, юго-западный. Температура воздуха ночью и днем составит +4..+6 градусов.