В ночь на среду образуется снежный покров

В ночь на среду и утром в Латвии ожидаются осадки в виде снега, и образуется снежный покров глубиной 1-5 см, прогнозируют синоптики.

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Дороги будут скользкими. Температура воздуха опустится до 0…-3 градусов.

Днем в центральных и западных регионах Латвии будет солнечно, в восточных районах ожидается мокрый снег и дождь. Дневная температура составит +1…+6 градусов.

В Риге ночью также пройдет снег, но днем на солнце он растает. Температура воздуха составит от 0 градусов ночью до +5 градусов днем.