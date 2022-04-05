В ночь на среду ожидается снежная метель с грозой

В ночь на среду Латвию с запада накроют новые тучи — местами ожидается кратковременный, но сильный снег, который может сопровождаться молниями и громом, прогнозируют синоптики.

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В некоторых районах страны образуется снежный покров, дороги будут скользкими. Также ожидается метель. Минимальная температура воздуха составит -1…-5 градусов, на побережье местами +1 градус.

В среду будет светить солнце, облачность усилится с юго-запада. Местами ожидаются кратковременные осадки, вечером в Курземе и Земгале — дождь с мокрым снегом. Температура воздуха составит +3…+7 градусов.

В Риге ночью возможен кратковременный снег, днем будет солнечно, а к вечеру небо постепенно затянется облаками, пойдет дождь и мокрый снег. Ветер умеренный западный, юго-западный. Температура воздуха ночью понизится до -1…-2 градусов, днем повысится до +6…+7 градусов.