В ночь на воскресенье Латвия перейдет на летнее время
Foto: Pixabay

27 марта этого года, то есть в ночь с субботы на воскресенье Латвия перейдет на летнее время: это значит, что часы нужно перевести на час вперед. Об этом порталу Delfi сообщили в Министерстве экономики.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Напомним, что на уровне ЕС до сих пор нет единого видения новых условий перевода часов два раза в год, поэтому по-прежнему действует ранее утвержденный порядок, согласно которому летнее время в Латвии действует с последнего воскресенья марта до последнего воскресенья в октябре.

Таким образом, 27 марта, в 3 часа ночи, т.е. в ночь с субботы на воскресенье Латвия перейдет на летнее время, переводя часы на один час вперед.

В свою очередь, 30 октября 2022 года, в 4 утра состоится переход на зимнее время, когда часы нужно перевести на час назад.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Delfi временно отключил комментарии для того, чтобы ограничить кампанию по дезинформации.
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
DELFI Brand Studio Читайте также
Позаботься о себе! Пять эффективных способов подзарядить себя
Хватит лежать! Как взять себя в руки и стать физически активным?
Для мышц, нервов и энергии: как помочь своему организму со всем справиться
Ресторанная награда Wolt позволила утроить оборот! Что получили победители?