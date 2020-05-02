В ночь на воскресенье местами ожидается туман и дождь

В ночь на воскресенье, 3 мая, местами в Латвии ожидается туман, который на побережье может сохраниться и днем, прогнозируют синоптики.

На востоке страны пройдет умеренный дождь, местами в остальной части Латвии ожидается кратковременный дождь. Будет дуть слабый ветер, а температура воздуха опустится до +5..+10 градусов.

Днем выглянет солнце, во многих районах страны ожидается кратковременный дождь, местами — гроза. Сохранится слабый ветер, а максимальная температура воздуха составит от +8 градусов местами на побережье до +19 градусов в Латгале.

В Риге в воскресенье возможен кратковременный дождь, ночью — туман. Ожидается слабый ветер или безветрие. Температура воздуха ночью составит +6..+8 градусов, а днем поднимется до +15 градусов, у моря будет прохладнее.