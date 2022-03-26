В ночь на воскресенье может выпасть до трех сантиметров снега

В ночь на воскресенье в Латвии местами может выпасть до 3 см снега, прогнозирует Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

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Сильный северо-западный ветер постепенно стихнет, но на значительной части территории по-прежнему сохранятся порывы до 20-22 м/с, на востоке — до 15-18 м/с.

Столбики термометров ночью опустятся до 0…-5 градусов, на морском побережье — до 0…+2 градусов.

Днем 7 марта в Латвии ожидается переменная облачность, Видземе вечером накроет новая зона осадков со снегом.

Северо-западный ветер в центральных районах еще будет дуть порывами до 15 м/с. Вечером ветер сменит направление на юго-западное, южное.

Температура воздуха в воскресенье днем не превысит 0…+5 градусов.