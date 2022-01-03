В новогодние выходные поймали больше нетрезвых водителей, чем на рождественские
Foto: LETA

В новогодние выходные с 31 декабря по 2 января на латвийских дорогах остановили 52 нетрезвых автоводителя. Это в семь раз больше, чем на рождественские выходные, сообщает статистика Государственной полиции.

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В новогоднее время водители четырех транспортных средств отказались от проверки на алкоголь, а еще двое находились за рулем под воздействием наркотических веществ. Об этом в интервью на Латвийском радио рассказал представитель Госполиции Артурс Смилга.

В этом году количество нетрезвых водителей за рулем в праздники примерно такое же, как и в прошлом. Не изменилось и число водителей, которые управляли автомобилем в состоянии сильного опьянения, выше 1.5 промилле — полиция остановила 36 таких человек.

Типичный портрет нетрезвого водителя — мужчина от 31 до 50 лет. Данные по регионам особо не отличаются.

Дорожных происшествий в новогоднее время было меньше, чем на рождественских праздниках, пострадавших также меньше — а погибших не было, рассказал Смилга. Он напомнил, что дороги сейчас обледенелые, поэтому водителям не стоит торопиться и нужно быть особо осторожными.

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