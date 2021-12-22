В Новогоднюю ночь "ковидные" ограничения действуют, время работы продлено только для кафе и ресторанов

21 декабря правительство приняло решение перед Новым годом только уточнить часы оказания уже разрешенных услуг, а все остальные ограничения остаются в силе. Об этом заявило Министерство экономики в ответ на критику.

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Напомним, что 21 декабря Кабинет министров принял решение, что в Новогоднюю ночь в Латвии, как и в Эстонии, не будут применяться установленные на время режима чрезвычайной ситуации ограничения на время работы в сфере услуг и организации мероприятий.

Также принятые правительством поправки к распоряжению о чрезвычайном положении предусматривают, что в дальнейшем магазины в торговых центрах вновь смогут работать в выходные и праздничные дни. Поправки вступят в силу уже в пятницу, 24 декабря, в первый рождественский праздничный день.

В Министерстве экономики теперь подчеркивают, что как и прежде, во время чрезвычайной ситуации, ночные клубы, например, не смогут работать в новогоднюю ночь. Продленное время работы распространяется на кафе и рестораны, где возможно разделение людей за столиками в соответствии с установленными требованиями эпидемиологической безопасности.

Министерство отмечает, что даже в канун Нового года при предоставлении услуг общественного питания в нерабочее время как поставщики услуг, так и посетители должны соблюдать все общие и специальные требования эпидемиологической безопасности, действующие до сих пор.

По-прежнему действует запрет на организацию развлекательных мероприятий и услуг, таких как танцы, ночные клубы и так далее.

Услуги общепита могут быть предоставлены и получены лично только лицам, которые могут предъявить сертификат Covid-19. Также остается в силе условие, что за одним столом могут находиться не более четырех взрослых и сопровождающих их детей, но всего не более десяти человек.