В новой Рижской думе политические торги ведутся по 10 должностям
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В недавно избранной Рижской думе политические торги ведутся по 10 должностям, свидетельствует имеющаяся в распоряжении агентства LЕТА информация.

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В меморандуме о сотрудничестве, предложенном потенциальным партнерам по коалиции, отмечается, что переговоры будут вестись о десяти сферах ответственности.

Две из этих должностей - посты мэра Риги и председателя комитета по финансовым и административным делам. По традиции, упомянутый комитет возглавляет председатель Рижской думы. Эти должности могут достаться лидеру победившего на выборах списка "Для развития/За!" и "Прогрессивных" Мартиньшу Стакису.

Распределение должностей, вероятно, будет происходить пропорционально числу полученных депутатских мандатов. В таком случае большинство этих должностей достанется представителям "Для развития/За!" и "Прогрессивных" - кроме должностей мэра и председателя комитета по финансовым и административным делам, объединение партий может получить еще три должности из оставшихся восьми.

"Новому Единству", а также представителям общего списка национального объединения "Все для Латвии"- "Тевземей ун Бривибай"/ДННЛ и Латвийского объединения регионов может достаться по две должности, а Новой консервативной партии - одна.

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Все для Латвии "Для развития/За!" Мартиньш Стакис
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