В новом учебном году в Латвии за парты сядут 215 000 школьников
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В новом учебном году в Латвии будут работать 677 школ, в 1-12-х классах будет учиться 214 371 ученик, свидетельствуют предварительные данные Министерства образования и науки (МОН).

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За парты сядут более 20 000 первоклассников.

Из 677 перечисленных школ 291 являются муниципальными гимназиями и средними школами, 236 - основными школами, 43 - начальными школами, 44 - специальными учебными заведениями, 63- частными школами.

По данным на сайте министерства, МОН к новому учебному году утвердило ликвидацию 12 школ, реорганизацию 10 школ с изменением статуса, девять учебных заведений будут реорганизованы путем присоединения к другим, а еще две школы объединены.

В прошлом учебном году был изменен статус 12 школ, 28 были присоединены или объединены с другими учебными заведениями, а ликвидированы 14.

Решения о ликвидации либо реорганизации школ принимают самоуправления, а министерство их утверждает.

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LETA

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LETA

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