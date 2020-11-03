В ноябре и декабре малоимущим латвийцам раздадут 250 000 масок для лица

Со следующей недели, 9 ноября, государство начнет процесс передачи самоуправлениям Латвии 130 тысяч масок для лица, которые затем будут раздаваться малообеспеченным местным жителям. Об этом сообщает LETA со ссылкой на заявление представителя Пожарно-спасательной службы на заседании Комиссии Сейма по делам обороны, внутренних дел и коррупции.

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В свою очередь, в декабре будет передана еще одна партия масок. Планируется, что в целом малообеспеченные латвийцы получат 250 000 масок. Они будут многоразовыми, их можно стирать.