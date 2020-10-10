В ноябре пройдет Всемирный диктант по латышскому языку

В субботу, 7 ноября 2020 года, в 12:15 одновременно в Латвии и по всей планете в шестой раз пройдет Всемирный диктант по латышскому языку. Текст специально для этого события написал поэт, публицист и переводчик Илмарс Шлапинс. Центральное мероприятие пройдет в Риге, в Замке света, а в роли диктора выступит актриса и преподавательница речи Зане Даудзиня.

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Чтобы участвовать в диктанте очно в одном из 11 латвийских городов (Бауске, Цесисе, Екабпилсе, Кулдиге, Лиепае, Риге, Резекне, Смилтене, Валмиере или Вентспилсе), нужно подать заявку на сайте raksti.org в разделе "Подать заявку". Это можно будет сделать с 19 октября. На этом же сайте можно будет писать диктант онлайн без предварительной регистрации.

Как и в прошлом году, диктант также будет транслироваться в прямом эфире Latvijas Radio 1 в передаче Kultūras Rondo — все желающие смогут написать диктант, слушая радио, чтобы потом сравнить свои достижения с оригинальным текстом. Второй год подряд к диктанту присоединится Латвийская библиотека для незрячих, чтобы дать возможность слепым и слабовидящим людям испытать свои силы в написании диктанта.

В роли дикторов, которые будут читать диктант очно, выступят известные в обществе люди. Соответствие диктанта нормам латышского языка проверит и утвердит профессор кафедры латвистики и балтистики факультета гуманитарных наук Латвийского университета Андра Калнача.

Оценки выставляться не будут, диктант можно писать и с указанием своего имени, и анонимно, потому что цель инициативы — предоставить всем желающим возможность оценить свои навыки в письменном латышском языке. Участники, которые напишут диктант очно, смогут ознакомиться с исправлением ошибок в своих работах там же, где они писали диктант, а кто выполнит задание онлайн, получат свои работы с исправленными ошибками по электронной почте в течение месяца.

Обладатели лучших результатов в этом году снова будут награждены ценными книгами от компании Jāņa Rozes grāmatnīca. В 2019 году юбилейный — пятый — Всемирный диктант по латышскому языку очно и онлайн по всему миру писали 2042 участника, в 2018 году — 1648 участников, в 2017 году — 935 участников, в 2016 году 789 участников, и в 2015 году — 920 участников.