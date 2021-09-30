В ноябре в Риге снова вырастет тариф на тепловую энергию, повышение за год - почти 70%

С 1 ноября тариф на тепловую энергию в Риге может повыситься до 66,76 евро за мегаватт-час, что на 16% больше по сравнению с действующим тарифом. Такое предложение отопительное предприятие Rīgas siltums направило в Комиссию по регулированию общественных услуг (Регулятор).

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Увеличение тарифа связано с повышением цены закупаемой компанией теплоэнергии. В направленном Регулятору документе говорится, что тариф на производство теплоэнергии увеличится на 20%, тариф на транспортировку - на 8%, а тариф для потребителей - на 16%.

У производителей тепловой энергии нынешней осенью заметно выросли издержки, это связано с подорожанием природного газа.

С 1 сентября тариф на тепловую энергию в Риге уже вырос на 26,6% до 57,31 евро за мегаватт-час. По информации с сайта Регулятора, в ноябре 2020 года тариф на тепловую электроэнергию в Риге составлял 39,77 евро за мегаватт-час. Это означает, что в ноябре тариф на тепловую энергию в столице по сравнению с ноябрем прошлого года может вырасти на 68%.

Rīgas siltums - это один из главных поставщиков тепловой энергии в Риге. 77% доставляемой предприятием тепловой энергии используется для обогрева жилья и подогрева горячей воды. Общая протяженность обслуживаемых компанией теплосетей - 825 км. Владельцы Rīgas siltums - Рижская дума (49% акций), Латвийское государство (48,99%), фирма Enerģijas risinājumi. RIX (2%) и Latvenergo (0,005%).