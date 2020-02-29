В общественном транспорте Риги введены особые меры предосторожности из-за угрозы коронавируса

В связи с прозвучавшей в публичном пространстве информацией о распространении коронавируса Covid-19, руководство предприятия Rīgas satiksme поручило обеспечить водителей транспортных средств, контролеров и сотрудников центров обслуживания клиентов индивидуальными средствами защиты и дезинфекционными средствами, чтобы снизить риски. Также предприятие активно сотрудничает с Центром контроля и профилактики заболеваний.

В транспортных средствах Rīgas satiksmes регулярно проводится уборка, однако сейчас, в связи с потенциальными рисками, уборке салонов автобусов, троллейбусов и трамваев будет уделено повышенное внимание, сообщили DELFI на предприятии.

Вспышка нового коронавируса Covid-19 началась в декабре прошлого года на рынке диких животных в Ухане, административном центре китайской провинции Хубэй. В Китае в настоящее время подтверждено 78 тыс. случаев заражения коронавирусом и около 2800 смертельных исходов. В свою очередь из стран Европы наибольшее число случаев заражения констатировано в Италии.

Чтобы защитить себя от вирусов в общественном транспорте и других общественных местах, рижан и гостей столицы призывают соблюдать меры предосторожности, используя индивидуальные средства защиты и дезинфекционные средства, а также часто мыть руки.