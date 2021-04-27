В общественном транспорте Риги введут кодовые билеты на смартфонах

Кодовые билеты станут новым способом оплаты проезда в общественном транспорте Rīgas satiksme. Клиенты смогут производить расчеты за поездки с помощью смартфона в режиме онлайн. Как сообщает портал рижского самоуправления Riga.lv, новый вид билетов будет действовать параллельно с существующей системой э-талонов.

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Чтобы использовать билет в смартфоне, нужно будет установить мобильное приложение. В нем можно будет в режиме онлайн купить билет на одну поездку, и активизировать билет в салоне общественного транспорта, — у каждого транспортного средства будет свой уникальный QR-код. При проверке пассажир должен будет предъявить контролеру открытое на смартфоне мобильное приложение с активированным билетом.

Срок действия билета в мобильном приложении составит три месяца, в отличие от других проездных билетов со сроком годности 12 месяцев. Такой срок, три месяца, определен в целях дополнительной технической безопасности, чтобы уменьшить возможности дешифровки, дальнейшего размножения и симуляции информации о коде билета, записанной в мобильном приложении, а также с учетом технических ресурсов, необходимых для хранения и содержания сведений о приобретенных билетах в базах данных информационной системы, которая используется в рамках реализованного технического решения.