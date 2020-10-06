В общественный транспорт перестанут пускать без маски на лице: за проезд без маски в салоне начнут высаживать

Контролеры общественного транспорта, кондукторы и водители автобусов получат право высадить или не пустить в транспортное средство пассажиров, которые не прикрыли лицо и рот маской. Такое решение во вторник, 6 октября, приняло правительство Латвии.

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При этом отмечается, что контролер или кондуктор должны будут призвать пассажира самого покинуть салон общественного транспорта. Высадить же несоблюдающего эпидемиологические требования пассажира против его воли будет иметь право лишь водитель. Если пассажиру меньше 15 лет, то высадить его можно будет лишь для того, чтобы сразу доставить в ближайший полицейский участок.

Как сообщалось, с 7 октября возобновляется требование надевать маски в общественном транспорте.

При этом установлено два исключения. С учетом того, что маленькие дети не имеют навыков правильного использования масок и среди детей меньше риск распространения Covid-19, дети в возрасте до 13 лет могут маски не носить.

Кроме того, если у пассажира есть очевидное двигательное расстройство или расстройство психического здоровья, вследствие чего он не может или не умеет пользоваться маской, ее использование не является обязательным.