В очередь за паспортом или eID-картой можно будет встать удаленно

Управление по делам гражданства и миграции (УДГМ) постепенно вводит возможность занять место в очереди удаленно, чтобы оформить удостоверяющие личность документы — паспорт или ID-карту, сообщает портал rus.lsm.lv.

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С 20 августа УДГМ тестирует мобильное приложение и уже начало постепенный переход на него. Сейчас занять очередь удаленно можно при помощи приложение Qticket в четырех отделениях — во 2-м Рижском, 3-м Рижском и 4-м Рижском отделении, а также в Тукумском отделении УДГМ.

В УДГМ отмечают, что эта услуга позволяет удаленно занять место в очереди, чтобы понять, каким будет время ожидания и предварительное время, когда можно будет получить услугу.

Чтобы занять место в очереди удаленно, нужно совершить три простых действия: скачать приложение Qticket, выбрать поставщика услуги — PMLP — и услугу "встать в очередь".

В УДГМ просят с пониманием отнестись, если на начальном этапе использования приложения возникнут какие-либо проблемы, и сообщать о таковых по электронному адресу qticket@pmlp.gov.lv.