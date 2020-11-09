В Огрском крае вспышка коронавируса: заболели сотрудники самоуправления, медработники и ученики

В центральной администрации Огрского самоуправления у двух сотрудников диагностирован Covid-19, сообщил агентству LETA представитель Огрского самоупревления Николай Сапожников.

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По словам Сапожникова, в самоизляции находятся семь сотрудников самоуправления и один работник мадлиенского дошкольного образовательного учреждения Taurenītis, который не имеет отношения к группам, но является контактным лицом и должен соблюдать карантин до 11 ноября.

В самоизоляции находятся также два сотрудника дошкольного образовательного учреждения Ābelīte в Огресгальской волости, а также два рабтника Огрской музыкально-художественной школы.

Один работник детского сада Zelta sietiņš также должен находиться в самоизоляции до 22 ноября.

Как рассказал Сапожников, один ученик Огрской начальной школы до 16 ноября будет находиться в самоизоляции после контакта с заболевшим короонавирусом пациентом. Другому ученику этой школы предписано соблюдать самоизоляцию до 13 ноября. До 15 ноября карантин должны соблюдать два учителя этой школы.

На самоизоляцию до 12 ноября отпрвлен воспитанник детского сада Dzīpariņš.

Случай заболевания коронавирусом был выявлен и в Огрской средней школе №1, поэтому в самоизоляцию до 22 ноября отправлены 26 учеников одного класса и восемь учителей, которые контактировали с инфицированным учеником.

Сапожников сообщил, что Covid-19 также был диагностирован у двух сотрудников Огрской районной больницы, но заражение произошло не в самой больнице. Пятеро сотрудников Огрской больницы находятся на карантине, двое — в самоизоляции.

По данным Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC), кумулятивный двухнедельный показатель заболеваемости Covid-19 достиг 43 случаев.