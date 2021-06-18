В окрестностях Риги будет затруднено движение машин, местами за городом образуются пробки
Foto: LETA

После полудня пятницы на шоссе в окрестностях Риги может быть замедленное сообщение, особенно в направлении Юрмалы и Саулкрасты, поэтому водителей призывают считаться с дополнительным временем в пути и избегать часа-пик, сообщило агентству LETA предприятие Latvijas Valsts ceļi.

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На данный момент более чем на 90 участках государственных дорог ведется ремонт. Например, чтобы проехать участок между Сигулдой и Турайдой может потребоваться час, так как там из-за ремонта установлены два светофора. Latvijas Valsts ceļi призывают ехать в Турайду и Сигулду со стороны Валмиерского или Видземского шоссе, избегая дорогу P8.

Ремонт дорожного покрытия проходит и на участке Таллинского шоссе между Звейниекциемсом и Дунте. Дорога может занять на 50 минут больше. Кроме того, проходят работы по улучшению безопасности движения участка Таллинского шоссе от Видземского шоссе до Сигули, поэтому путь может занять на 25 минут больше.

Полный список участков дорог, где сейчас проходит ремонт, можно увидеть на сайте Latvijas Valsts ceļi.

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