В октябре Covid-19 в Латвии заразились 4268 человек или почти 70% всех заболевших с начала пандемии

В октябре Covid-19 в Латвии заразились 4268 человек или 69,6% всех заболевших вирусом с начала марта.

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В общей сложности Covid-19 в Латвии с начала пандемии выявлен у 6136 человек.

В октябре с диагнозом Covid-19 скончались 37 человек, что составляет половину всех смертей от Covid-19 в Латвии.

Как сообщалось, за прошедшие сутки в Латвии выявлено 242 новых случая "Covid-19, доля положительных результатов анализа на наличие коронавируса достигла 6,2%.

Умерли три инфицированных Covid-19 человека в возрастных группах от 50 до 55, от 70 до 75 и от 80 до 85 лет.

За минувшие сутки в стационары доставлены 26 больных Covid-19 человек. Теперь в больницах находятся 223 пациента с новым коронавирусом, у 208 из них заболевание средней тяжести, 15 человек находятся в тяжелом состоянии.