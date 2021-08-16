В октябре сдадут в эксплуатацию стоянки в Золитуде, Иманте и Плявниеки

Этим летом закончено строительство более 500 новых бесплатных парковочных мест в рижских микрорайонах Золитуде, Иманте и Плявниеки, сообщает Рижская дума. Их планируют сдать в эксплуатацию в октябре.

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Зампредседателя комитета Рижской думы по делам транспорта и сообщения Мирославс Кодис сообщил, что эти стоянки не будут привязаны к конкретным домам, а использовать их можно будет бесплатно.

"Реальное строительство уже закончено, но как и с любым строительным проектом, нужно получить все предусмотренные законом согласования от разных учреждений. Мы понимаем желание жителей начать как можно скорее их использовать, мы планируем, что если все пойдет по плану, стоянки можно будет использовать уже в октябре", — указал Кодис.

В Золитуде на улице Ростокас построены 90 парковочных мест, в Плявниеки на ул. Келдиша появились 260 новых парковочных мест, в том числе 15 для людей с особыми потребностями. В Иманте на проспекте Курземес построены 169 парковочных мест, из них девять — для людей с особыми потребностями. Цель стоянок — разгрузить дворы микрорайонов от транспорта, а также улучшить безопасность движения.

Стоянки построила фирма A.C.B. за 1,4 млн евро. Предприятие отказывается отдавать стоянки для использования, пока объект не сдан в эксплуатацию.