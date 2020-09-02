В Олайне Covid-19 заболели еще три работника Maxima
Foto: F64

Выявлено еще три сотрудника магазина Maxima X в Олайне, на ул. Земгалес, 53, заразившихся коронавирусом. Об этом сообщили агентству LЕТА в Центре профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ; SPKC).

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Хотя для посетителей магазина риск Covid-19 низкий, ЦПКЗ призывает тех, кто побывал в указанном магазине с 24 по 29 августа, следить за своим здоровьем и в случае симптомов инфекции дыхательных путей обратиться к семейному врачу и сделать тест.

Эпидемиологическое расследование в связи с этим случаем продолжается.

29 августа в магазине проведена дезинфекция, в нем работают другие сотрудники.

"Мы получили информацию о болезни работников от ЦПКЗ и, следуя рекомендациям, а также разработанным предприятием принципам, оперативно отреагировали, чтобы ограничить дальнейшее распространение вируса. Сейчас мы продолжаем усиливать все меры внутренней безопасности и организуем дополнительное обучение в магазинах, а также выявляем круг контактных лиц. Мы уже направили на тестирование выявленных работников из олайнского магазина Maxima X на ул. Земгалес, 53 и ввели жесткие меры безопасности", — сказал руководитель Maxima Latvija Виктор Троицын.

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LETA

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