В Олайнском крае закрыты уже две площадки для сортировки мусора из-за безответственности жителей

Участок по управлению отходами Olaines ūdens un siltums из-за безответственных действий местных жителей решил ликвидировать площадку для отсортированного мусора в садоводческом обществе Liepas, сообщили агентству LETA в Олайнской краевой думе.

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Уже в январе Olaines ūdens un siltums предупредил жителей: если не будут соблюдаться культура и принципы сортировки отходов, площадку придется закрыть. Поскольку жители не изменили свои привычки, предприятие приняло решение о ликвидации площадки.

По словам представителей компании, это никаким образом не связано с частотой вывоза мусора или заполнением контейнеров, что жители часто называют в качестве причин для смешивания отходов разных видов. Действия людей доказали, что в контейнеры для отсортированных отходов выкидываются все бытовые отходы.

В самоуправлении сообщили, что в начале июня Участок по управлению отходами Olaines ūdens un siltums принял аналогичное решение о закрытии площадки для отсортированного мусора VEF Baloži в Медемциемсе.

Решение обосновано тем, что часть жителей воспринимали эту площадку как место, куда можно "сдать" любые отходы бесплатно, в результате чего в контейнерах был неподходящий мусор, а вокруг баков регулярно образовывалась свалка. Это создавало дополнительные расходы и дискредитировало идею сортировки отходов и поставленные цели.