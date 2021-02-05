В ожидании третьей волны Covid-19 Минздрав просит денег на отделения интенсивной терапии

Готовясь к возможной третьей волне Covid-19, Министерство здравоохранения запросит дополнительные средства для усиления отделений интенсивной терапии в больницах, заявил на пресс-конференции в пятницу министр здравоохранения Даниэль Павлютс.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Он сообщил, что на следующей неделе правительство планирует рассмотреть отчет и дополнительный запрос на ресурсы для больниц на закупку коек для интенсивной терапии, оборудования и лекарств для подготовки как клинических университетских больниц, так и региональных больниц и других больниц к возможной третьей волне.

"Это позволит нам подготовиться к ситуации, когда заболеваемость будет быстро расти", — сказал глава Минздрава.

Он напомнил, что январские зарплаты всего медицинского персонала должны быть в среднем на 25% выше. "Это еще один шаг к тому, чтобы медикам платили, чтобы им не приходилось работать на нескольких работах и они могли планировать нагрузку", — сказал министр.

Параллельно ведется работа по реформе уровней больниц и новой модели оплаты труда медицинского персонала.