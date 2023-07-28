В ожидании закона о гражданском союзе: суд признал семьями уже около 40 однополых пар

До сих пор Административный районный суд признал наличие семейных отношений у 39 однополых пар, сообщила в интервью Латвийскому радио судья Лига Биксиниеце-Мартынова.

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В целом в суд было подано 63 таких заявления о признании факта семьи и по 39 делам вынесены решения. Правительство, которое в этих делах названо ответчиком, ни одно из решений не обжаловало.

Судья признала, что со стороны государства необходимо организовать правовое регулирование отношений однополых пар, чтобы всем были понятны правила.

Ранее представитель объединения ЛГБТ и их друзей Mozaīka Каспарс Залитис пояснил, что пары обращаются в суд, чтобы установить факт семьи в их отношениях.

Такая модель действий начала работать после решения Департамента административных дел Верховного суда в конце 2021 года. Им было отменено решение Административного окружного суда и передано на новое рассмотрение дело, в рамках которого однополая пара судилась с государством за юридическое признание своей семьи.

Суд постановил, что на данный момент в стране отсутствует норма в сфере регистрации отношений однополых пар, поэтому Верховный суд отметил: до тех пор, пока законодатель не создал соответствующее правовое регулирование, суды могут определять, являются ли отношения определенных лиц семейными в понимании 110-й статьи Сатверсме, и такие решения заменяют собой государственную регистрацию таких отношений.

Как пояснил Залитис, за этим решением Верховного суда последовала подготовка нескольких исков к суду. Заявления были поданы в несколько административных судов Латвии, в различных регионах страны, учитывая места жительства этих пар. По оценке Залитиса, в Латвии сейчас нет других способов официально признать отношения этих пар семьей.

Как сообщалось ранее, в Сейме было предложено утвердить Закон о гражданском союзе, но он не получил достаточной политической поддержки.