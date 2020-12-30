В пансионатах коронавирусом болен уже каждый десятый
Foto: LETA

В государственных центрах социального ухода коронавирусом болеет десятая часть клиентов и многие работники, рассказал агентству LETA представитель Министерства благосостояния Эгил Зариньш.

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В 13 центрах в начале недели было 407 заболевших клиентов и 84 работника. Всего в центрах социального ухода содержится около 4000 клиентов и работает около 3000 сотрудников.

В середине декабря премьер-министр Кришьянис Кариньш получил усилить противоэпидемиологические меры в центрах социального ухода и регулярно проводить в них тестирование.

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