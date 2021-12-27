В пансионате нашли Covid-19 — и сразу же потеряли
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Необычная история в частном пансионате. Сразу после бустерной вакцины в учреждении были выявлены два ковид-позитивных человека. При этом, ни у кого не было симптомов заболевания, а повторные лабораторные анализы показали отрицательный результат. Но для пансионата это обернулось полным пакетом карантинных мер. Программа "Личное дело" попыталась выяснить, что могло случиться в пансионате, пишет портал Rus.Lsm.lv.

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Частный пансионат семейного типа в Болдерае. Здесь постоянно проживают 30 человек — это пожилые люди, которых обслуживает персонал из 15 человек. Ежедневно сотрудники проходят экспресс-тестирование на Covid-19, а еженедельно проводятся лабораторные тесты — и для персонала, и для клиентов. Недавно все сотрудники центра и клиенты получили бустерную вакцину Moderna. И тут, по словам заведующей центра Натальи Михайловой, произошла неординарная ситуация. Она и одна из клиенток сразу после вакцинации были признаны ковид-позитивными на основе лабораторного теста.

"Если бы не было этого тестирования, то я бы даже и не подозревала, что у меня положительный тест. Никаких симптомов ни у меня, ни у второй клиентки не было", — рассказала Rus.LSM.lv.lv заведующая пансионатом семейного типа Gobas apartamenti Наталья Михайлова.

Для пансионата позитивный анализ на Covid-19 — это логистическая катастрофа. Для пациентов начинается одиночное заключение, а у персонала серьезно возрастает нагрузка. Поэтому Наталья Михайлова сделала еще два теста в разных лабораториях. Они оказались негативными. И у пациентки тоже.

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