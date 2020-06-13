В Пардаугаве во вторник не будет горячей воды

Во вторник, 16 июня, предприятие Rīgas Siltums проведет гидравлическую проверку теплоцентралей “Иманта” и “Засулаукс”. Многие районы Пардаугавы останутся без горячей воды, сообщает LETA.

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Проверка затронет Иманту, Золитуде, Ильгюциемс, Дзирциемс, Дзегушкалнс, Агенскалнс и другие районы Пардаугавы. Вода в теплосетях начнет остывать уже вечером понедельника и подача тепла возобновится вечером вторника, за исключением тех домов, вблизи которых будут констатированы повреждения.

Об утечке воды предприятие призывает сообщать по номеру 80000090.

Как уже сообщалось, в начале июня были проверены теплосети правого берега Даугавы. В результате проверок на улице Гертрудес под землю провалились два автомобиля, так как утечка воды размыла грунт под дорогой.