В партийных кулуарах обсуждаются министерские портфели: кто и что хочет

Внутри партий, которые прошли в Сейм и могут попасть в правящую коалицию, обсуждаются как распределение должностей, так и возможные кандидатуры на посты министров. Об этом сообщает Panorāma на ЛТВ.

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Наибольший интерес среди партий вызывает пост министра обороны. Национальное объединение может выдвинуть в качестве своего кандидата Инару Мурниеце, "Объединенный список" — Раймонда Бергманиса, Эдгара Таварса или Игоря Раева, а "Новое Единство" — Айнара Латковскиса.

Не меньший интерес для партий представляет и пост министра по делам окружающей среды и региональному развитию. От "Объединенного списка" на портфель в этом министерстве может претендовать Марис Спринджукс или Эдварс Смилтенс. В свою очередь, от "Нового Единства" — Янис Розенберг или Раймонд Чударс.

В следующем Кабинете министров Нацобъединение хочет сохранить за собой портфели министра культуры, министра экономики и министра земледелия.

В неформальных разговорах также прозвучало, что пост спикера Сейма может получить Смилтенс ("Объединенный список").

Как уже сообщалось ранее, президент Латвии Левитс доверил лидеру "Нового Единства" Кришьянису Кариньшу начать консультации с остальными партиями о создании возможной коалиции.